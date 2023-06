Industrie automobile: Signature d’une convention pour l’accompagnement des opérateurs du secteur

jeudi, 15 juin, 2023 à 14:58

Rabat – Une convention visant la mise en place d’un dispositif financier pour aider les opérateurs du secteur automobile a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le groupe Crédit agricole du Maroc (CAM) et l’Association Marocaine pour l’Industrie et le Commerce de l’Automobile (Amica).