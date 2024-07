Industrie du marbre : SinaStone lance sa nouvelle usine et showroom de pierre naturelle à Casablanca

vendredi, 5 juillet, 2024 à 20:52

Casablanca – SinaStone, société spécialisée dans la transformation et la valorisation et le façonnage du marbre, a lancé, vendredi à Casablanca, sa nouvelle usine et showroom de pierre naturelle et exposé sa nouvelle stratégie et identité visuelle, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.