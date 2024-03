Industrie : Signature d’un accord de partenariat pour l’implantation du Groupe Böllhoff au Maroc

mercredi, 13 mars, 2024 à 15:40

Rabat – Un accord de partenariat a été signé, mercredi à Rabat, entre la Plateforme industrielle intégrée, Midparc, et le Groupe allemand spécialisé dans les technologies de fixation et les solutions d’assemblage et de logistique, Böllhoff, pour son implantation au Maroc.