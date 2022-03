Industries agroalimentaires et pharmaceutiques: Signature de 13 conventions d’investissement pour plus de 1,73 MMDH

mercredi, 9 mars, 2022 à 13:08

Rabat – Un total de 13 conventions d’investissement dans les secteurs des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, a été signé, mercredi à Rabat, totalisant plus de 1,73 milliard de dirhams (MMDH) et générant plus de 1.780 emplois directs et 2.700 indirects.