Innovation : Al Akhawayn partenaire du projet EM4FIT

mardi, 4 août, 2020 à 10:53

Ifrane – L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) participe au projet “Entrepreneurial Management for Fostering Innovation and Talents” (EM4FIT), qui réunit 16 partenaires issus de quatre continents et de secteurs universitaires et non-universitaires.