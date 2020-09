Innovation frugale: Quand l’adversité se transforme en opportunité de croissance

mardi, 22 septembre, 2020 à 12:34

Casablanca – “Faire mieux avec moins”, une solution qui peut paraître peu concevable pour nos esprits cartésiens, mais constitue l’essence même de l’innovation frugale. Ce type d’innovation, qui crée de la valeur économique et sociale partant de très peu de ressources, se répand d’autant plus avec la crise actuelle, où l’ingéniosité humaine associée à l’esprit d’innovation seraient en passe de devenir le credo de la relance économique.

L’innovation frugale trouve son origine en Inde et s’inspire largement de la notion du “Jugaad” qui désigne en hindi, la capacité ingénieuse à improviser des solutions dans des conditions difficiles. Consistant à concevoir des produits accessibles à tous, d’une manière simple, efficace et peu onéreuse, tout en mobilisant le moins de ressources possibles, cet esprit de débrouillardise a séduit en premier chef les pays émergents, avant de conquérir les pays développés.

Plusieurs mécanismes de l’innovation Jugaad ou frugale ont ainsi vu le jour, notamment la low-tech et l’économie circulaire, donnant lieu à des idées d’innovation peu complexes et créatrices de valeur, à l’image de frigos en argile, des respirateurs open-source, des incubateurs pour bébés prématurés et des kits de tests anti-Covid 19 à moindre coûts.

“Face aux enjeux environnementaux mondiaux et la prise de conscience des citoyens et consommateurs, l’innovation frugale est devenue un enjeu vital et majeur pour les pays développés dont l’économie a été fortement impactée par la crise sanitaire”, a indiqué dans une déclaration à la MAP la présidente de Maroc Impact, Ghizlaine Maghnouj El Manjra.

Dans ce contexte de crise, des initiatives individuelles et territoriales de lutte contre la covid-19 ont émergé, permettant à des talents entrepreneuriaux de s’exprimer d’emblée, dessinant de facto une nouvelle société circulaire, ingénieuse et régénérative, ouvrant le champ des possibles à une économie des communs et apportant des solutions innovantes et frugales, a-t-elle fait observer.

Pour cette entrepreneure sociale et fondatrice de plusieurs marques responsables, l’innovation frugale serait la voie nécessaire et accélérée à adopter un modèle de développement endogène qui célèbre et valorise les talents anonymes, les savoir-faire, et les ressources sociales, culturelles, et écologiques uniques de notre pays.

Malheureusement, l’essaimage de la culture de cette innovation et son adoption par le secteur public et privé peinent à se mettre en place, a déploré cette fervente défenseure de l’innovation frugale, qui appelle à leur renforcement en urgence pour devenir un des piliers de la croissance économique et l’un des éléments de réponses pour contribuer à un choc économique régénératif.

En cette période d’incertitude où l’expérimentation et l’opérationnalisation de solutions concrètes disruptives s’imposent, Mme El Manjra a souligné l’impératif de créer des alliances coordonnées d’idées et de valeurs communes centrées sur l’innovation frugale pour déployer des actions à massification socio-économiques, rappelant que la réponse ne peut être que collective, public-privé-société civile.

“Nous devons accepter de désapprendre pour mieux réapprendre collectivement, dans une démarche volontaire, humble et collective”, a-t-elle plaidé, ajoutant que l’innovation frugale apporte d’énormes opportunités économiques et permet d’identifier de nouveaux relais de croissance, en coconstruisant avec des entrepreneurs sociaux, des corps intermédiaires de la société civile, des collectifs de chercheurs-ingénieurs.

Mme El Manjra a dans ce sens, mis en avant le programme marocain “Muhub”, qui met l’innovation frugale au cœur de l’entrepreneuriat scientifique en permettant de démocratiser et de faciliter l’accès au faire et à l’expérimentation, à travers la mise à disposition de “Fab Lab” en conteneurs recyclés aux entrepreneurs étudiants, doctorants, tremplins essentiels pour une économie de la Recherche et Développement.

S’agissant de projets d’innovation frugale an Maroc, elle a constaté que des entrepreneurs ingénieux et patriotes, des faiseurs ont mis au cœur de leur modèle économique l’innovation frugale, depuis des décennies, citant à titre d’exemple le projet Azalai, un concept pionnier en Afrique centré sur l’expérience, l’écotourisme et la frugalité, régénérant des écosystèmes dans des territoires précaires, et qui est porté avec résilience et passion par son fondateur.

Également le Collectif Frigal, une communauté de makers qui, avec très peu de moyens, ont produit des solutions barrières avec frugalité durant la période de confinement et soutenu le personnel soignant et les autorités locales du Maroc, a ajouté Mme El Manjra.

En réalité ces héros modernes, ces vrais acteurs du changement agissant dans l’ombre, sont très nombreux dans le Royaume. “En les agrégeant et en les valorisant, nous pourrions nous positionner comme un pays pionnier matière en d’innovation frugale, d’inclusion sociale et de massification d’impact”, a-t-elle conclu.