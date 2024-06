Installation du nouveau DG de l’ONDA

lundi, 3 juin, 2024 à 22:21

Rabat – Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de passation des pouvoirs entre l’ancienne Directrice générale de l’Office National des Aéroports (ONDA), Habiba Laklalech et M. Adel El Fakir que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé nouveau Directeur général de l’Office lors du Conseil des ministres, tenu samedi au Palais Royal à Casablanca.

A cette occasion, le ministre a exprimé ses remerciements à Mme Laklalech pour les efforts déployés tout au long de la période qu’elle a passée à la tête de l’ONDA, tout en félicitant le nouveau Directeur Général pour la confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi, indique un communiqué de son département.

M. Abdeljalil a souligné aussi l’importance accordé par le Maroc au développement du secteur aéroportuaire et de l’aviation civile, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, pour répondre aux ambitions de développement du Royaume dans le domaine aéroportuaire, ainsi que son ouverture au monde, à travers le renforcement de la connectivité aérienne, pour être au rendez-vous des prochains événements continentaux et internationaux, souligne le communiqué.

Le ministre a également passé en revue les chantiers importants que connaît le secteur, notamment les projets liés à l’accompagnement de la croissance significative du trafic aérien post-Covid, outre les projets de développement et d’extension des infrastructures aéroportuaires du Royaume, mettant en avant l’amélioration et la modernisation des services offerts aux usagers dans les aéroports et la mise à niveau de la sûreté et la sécurité de la navigation aérienne nationale, tout en relevant les défis liés à ce secteur.