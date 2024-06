Investissement : Le CREA de Marrakech-Safi présente ses réalisations et ses perspectives d’action

jeudi, 27 juin, 2024 à 0:06

Marrakech – Le Comité Régional de l’Environnement des Affaires de la Région Marrakech – Safi (CREA-MS) a organisé, mercredi à Marrakech, une rencontre consacrée à la présentation de ses réalisations et de ses perspectives d’action pour les années à venir.

Initiée par le Centre Régional d’Investissement Marrakech– Safi (CRI-MS), en partenariat avec la Société Financière Internationale « IFC », membre du groupe Banque Mondiale et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), cette rencontre a été l’occasion de jeter la lumière sur les actions menées par le CREA-MS, ainsi que ses perspectives visant l’amélioration du climat des affaires dans le cadre d’un dialogue public- privé, la promotion de l’investissement, la pérennisation de l’activité et des emplois, et le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de la région Marrakech-Safi.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, Farid Chourak, a mis en avant les efforts déployés au niveau de la région en termes de renforcement du climat des affaires, et de promotion de l’attractivité touristique et industrielle de la région.

M. Chourak également président du CREA-MS, a dans ce sens souligné les actions entreprises en vue de promouvoir les investissements notamment la promotion des zones industrielles au niveau des différentes provinces de la région, la résolution des contraintes liées au foncier en sus de l’amélioration du transport aérien et urbain.

Il a de même mis l’accent sur les efforts visant à assurer la fluidité de procédures d’investissement, à renforcer l’infrastructure d’accueil des investissements industriels, touristiques, logistiques ou encore commerciaux, outre des actions portant sur la médiation en cas de conflits d’investissement.

Pour sa part, le directeur général par intérim du CRI-MS, Mohamed Amine Sabibi s’est attardé sur le travail fait par le CRI-MS pour l’amélioration du climat des affaires dans la région.

Le CREA-MS a choisi de structurer ses travaux autour de quatre axes fondamentaux à savoir le foncier, la formation des ressources humaines, le financement et les normes et les certifications, a-t-il dit.

Il a également noté que la promotion de l’investissement revêt une importance cruciale étant donné qu’elle constitue un levier essentiel pour la relance de l’économie nationale, rappelant que le rôle du CREA est de travailler sur les problématiques locales de proximité, ce qui a permis de renforcer l’attractivité de la destination Marrakech-Safi.

M. Sabibi, a dans ce sens, mis l’accent sur le “Pacte National pour l’Investissement”, lancé en 2022 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui vise à mobiliser 550 milliards de dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la période 2022-2026, dont 50.000 emplois dans la région Marrakech-Safi.

Quant à Zineb Benkirane, économiste senior et cheffe de projet à l’IFC, elle a considéré que l’amélioration de la compétitivité régionale est tributaire de la promotion d’un environnement des affaires propice à l’investissement.

Dans ce sens, l’IFC en partenariat avec le CRI-MS avait lancé en 2020, un projet de promotion de l’environnement des affaires ayant permis d’attirer de nouveaux investissements à travers des marchés cibles, a-t-elle relevé.

Pour Ghita Mahfoudi, Conseillère auprès du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, elle a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a placé l’investissement privé comme fondement de la nouvelle phase de développement socio-économique du Royaume.

Cette priorité nationale, a-t-elle expliqué, agit comme un levier stratégique pour la relance économique car l’investissement privé est indissociable du climat des affaires.

Et d’affirmer que le gouvernement est engagé dans plusieurs chantiers inhérents à l’amélioration du climat des affaires, à savoir : la simplification des procédures, la déconcentration administrative, la facilitation de l’accès au foncier, le renforcement de la compétitivité logistique, la promotion du recours aux énergies renouvelables, la mise en place d’une offre de formation adaptée, la promotion des nouvelles technologies, et la diversification des modes de financement.