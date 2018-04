Investissement: Le Maroc présente une offre solide, clairement inscrite dans la continuité (responsable)

jeudi, 19 avril, 2018 à 7:50

– Propos recueillis par Aziz Rami-

New York – Contrairement à d’autres pays africains, le Maroc présente, en terme d’investissement étranger, une offre solide, étalée sur le long terme, et basée sur le triptyque stabilité-incitation-accompagnement, a affirmé, mercredi à New York, Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l’AMDIE.