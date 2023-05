Investissement : le Maroc a besoin d’instruments de financement modernes et dynamiques (Mme Fettah)

mercredi, 31 mai, 2023 à 18:49

La création d’un Réseau des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, avec pour objectif principal de plaider en faveur de politiques publiques justes, durables et inclusives, a été annoncée mercredi à Marrakech, au terme des travaux du premier Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, tenu trois jours durant dans la cité ocre.