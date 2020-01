Investissement: Le Maroc et le Royaume Uni ambitionnent de construire un partenariat stratégique

mardi, 21 janvier, 2020 à 16:41

La production nationale de l’énergie électrique maintient sa bonne dynamique, marquant une hausse de 18,4% à fin novembre 2019, après +7,7% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.