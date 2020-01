Investissement public: la Cour des comptes recommande l’élaboration d’une nouvelle vision pour une croissance équilibrée et inclusive

mardi, 28 janvier, 2020 à 23:42

Rabat – La Cour des comptes recommande l’élaboration d’une nouvelle vision de l’investissement public qui puisse contribuer à une croissance équilibrée et inclusive, génératrice d’opportunités d’emplois et d’amélioration de revenus, compte tenu des normes de performance, de rendement et de bonne gouvernance, a indiqué mardi à Rabat, le premier président de cette institution, Driss Jettou.