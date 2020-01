Investissements: un chercheur de l’INED appelle à faire davanatage pour le social et l’emploi des jeunes

vendredi, 24 janvier, 2020 à 11:24

Rabat- Le directeur de recherche en démographie de l’Institut national français d’études démographiques (INED), Youssef Courbage, a plaidé jeudi à Rabat en faveur d’une réorientation des investissements publics vers “la priorité que sont le social et l’emploi des jeunes”.

Lors d’une présentation sous le thème “Perspectives démographiques et croissance économique” dans le cadre d’un évènement initié par le Policy Center For The New South, M. Courbage a appelé à inciter le secteur privé à créer davantage d’emplois et à orienter les champions nationaux vers une économie moins capitalistique, plus sociale et plus concernée par les jeunes, l’emploi et le chômage.