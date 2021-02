Inwi lance une nouvelle gamme de forfaits mobiles

vendredi, 19 février, 2021 à 14:21

Casablanca – L’opérateur téléphonique mobile, fixe et internet Inwi vient de lancer une nouvelle gamme de forfaits mobiles avec un taux de générosité inédit.

Cette offre innovante apporte une grande nouveauté sur le marché, notamment, un accès illimité à l’application de messagerie instantanée WhatsApp, et ce, même après épuisement du solde internet du forfait, indique Inwi dans un communiqué.

Cette nouveauté, une première au Maroc, s’applique à l’ensemble de la gamme des forfaits mobiles de l’opérateur, à partir de 49 dhs par mois. De plus, inwi enrichit sa gamme avec un nouveau forfait mobile offrant des appels illimités vers tous les numéros nationaux, en plus de 50 Go d’internet, à seulement 249 dhs par mois.

Les clients souhaitant rejoindre inwi pourront profiter de ces nouvelles offres tout en conservant leurs numéros de téléphone, précise la même source, notant que les clients actuels de inwi peuvent, quant à eux, en profiter en modifiant leur offre via l’application My inwi, ou via le service client inwi en appelant le 220.

Cette nouvelle gamme, large et généreuse, saura répondre efficacement aux besoins des Marocains de profiter pleinement de la voix et de l’internet, et renforce davantage le positionnement de inwi comme opérateur innovant et avant-gardiste.