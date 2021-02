IPV Santé Animale, accompagné par Red Med Finance, ouvre son capital au Groupe Best Financière

mercredi, 10 février, 2021 à 12:57

Casablanca – Le leader historique dans la distribution de produits vétérinaires, IPV Santé Animale, accompagné par Red Med Finance, a ouvert son capital au Groupe Best Financière.

Ce partenariat stratégique permettra de renforcer les capacités financières et opérationnelles du groupe IPV ainsi que de démarrer l’activité de production à travers le laboratoire vétérinaire agréé Inive Pharma, indique Red Med Finance dans un communiqué.

IPV a été accompagné dans cette opération par Red Med Finance en tant que Conseil financier et Allen & Overy en tant que Conseil juridique, note la même source.

Créée en 2004 par Abdeslam Ababou, Red Med Finance est une banque d’affaires spécialisée dans les opérations de haut de bilan et dans la gestion d’actifs à travers Red Med Asset Management (RMAM).

Opérant dans les activités de Fusions-acquisitions et d’Offres publiques de vente et d’achat (OPV/OPA) au Maroc et en Afrique, Red Med Finance, grâce à sa parfaite connaissance du marché de la dette, accompagne également ses partenaires dans la recherche de solutions de financement innovantes à des conditions optimales.

Adossé à une expertise pointue sur les marchés financiers et une connaissance parfaite de l’environnement juridique, économique et comptable marocains, Red Med Finance compte un large réseau de partenaires privés et institutionnels, aussi bien au niveau national qu’international.

Red Med Finance a ainsi accompagné en tant que Conseil des sociétés nationales et internationales dans le cadre d’opérations M&A au Maroc et en Afrique, des PME marocaines dans le cadre d’opérations de restructuration et de développement et a assisté le Gouvernement marocain dans le cadre de privatisations.

Red Med Finance dispose par ailleurs d’une expertise sectorielle pointue notamment dans les télécommunications, les énergies renouvelables, la Banque –Assurances, le transport maritime, l’agro-alimentaire, la grande distribution, les infrastructures ainsi que le secteur pharmaceutique, minier et des tabacs.

Red Med Asset Management, société de gestion d’actifs, gère 9 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), notamment monétaire, obligation, action, diversifié et dédié. Red Med Asset Management délivre des services de gestion d’actifs personnalisés aux entreprises désirant faire fructifier leurs excédents de trésorerie.

Red Med Asset Management opère également pour les institutionnels et grands comptes ainsi que pour une clientèle privée nationale ou internationale.