Italie: Clôture des travaux des salons Ecomondo et Key Energy

samedi, 12 novembre, 2022 à 13:18

Rimini (Italie) – Les travaux des salons dédiés à la transition énergétique Ecomondo et Key Energy, ayant connu une participation remarquable du Maroc, ont pris fin vendredi soir au parc des expositions de Rimini, enregistrant une fréquentation totale de plus 41% par rapport à 2021.

Organisés conjointement, la 25e édition d’Ecomondo et le 15e salon de Key Energy d’Italian Exhibition Group (IEG) ont permis aux visiteurs et exposants de nouer près de 550 millions de contacts, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

”Au début, Ecomondo disposait de 3.000 mètres carrés d’espace d’exposition, un nombre qui a été multiplié par quarante après 25 ans. Cette évolution reflète l’immensité des opportunités technologiques et scientifiques à saisir dans le bassin méditerranéen’’, a déclaré le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, lors de la clôture des travaux.

Les deux salons ont permis à 80 associations internationales évoluant dans l’économie verte de conclure des accords de collaboration et de s’engager pour promouvoir la ‘’croissance bleue’’ dans l’espace méditerranéen.

Nombre d’associations marocaines et d’instituts de recherche, notamment l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), ont été présentes au centre d’exposition pour mettre en avant leurs projets et initiatives, partager leur savoir-faire et prospecter de nouvelles opportunités.

L’espace d’exposition, qui occupe tout le Centre Expo et qui constitue le cœur d’Ecomondo et de Key Energy, a mis en avant les dernières technologies en matière de valorisation des déchets de bioéconomie circulaire, de gestion des ressources hydriques et de récupération et réaménagement des sites industriels.

Un Forum de la croissance verte en Afrique a également réuni des personnalités diplomatiques, des chercheurs, des universitaires et des représentants de la société civile internationale.

Organisé en collaboration avec la fondation RES4Africa, avec le soutien de l’ITA-Agence italienne du commerce, des ministères italiens des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et de la Transition écologique, ce forum dédié à l’Afrique, qui a été marqué par une participation distinguée du royaume, s’est penché notamment sur les opportunités offertes par l’hydrogène vert, le nexus “eau-énergie-alimentation” et l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique.

Du changement climatique au recyclage des matériaux, passant par la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, les salons d’Ecomondo et de Key Energy, ont proposé une centaine de séminaires et de conférences animés par les professeurs Fabio Fava et Gianni Silvestrini, à la tête des comités scientifiques et techniques respectifs des deux plateformes.

Des innovateurs, des autorités internationales et nationales, le monde de la science et de l’université, des décideurs et des investisseurs du monde entier ont pris part à ces salons de référence en matière de développement durable.