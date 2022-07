Jadara Foundation organise le Forum “JADARA For Employability”

mardi, 26 juillet, 2022 à 11:29

Casablanca – Le catalyseur de l’ascension sociale, Jadara Foundation, organise, les 26 et 27 juillet à l’Espace Annexe UH2C (Université Hassan II) Manfalouti-Casablanca, le Forum “JADARA For Employability” au profit des jeunes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.

“De tout temps, JADARA Foundation, l’ex-Fondation Marocaine de l’Etudiant (FME), s’est dévouée à être un acteur associatif qui contribue à estomper les difficultés obligeant les jeunes à arrêter prématurément leurs études, ainsi que les facteurs qui influent sur l’employabilité des individus défavorisés, dans le but éventuel de réduire l’exclusion sociale. Dans un contexte marqué par la résilience dont continuent de faire preuve les différents secteurs d’activité au Maroc, compte tenu des efforts déployés pour redresser le marché d’emploi, la fondation contribue à organiser, en collaboration avec l’Université Hassan II de Casablanca, le Forum ‘JADARA For Employability'”, indique la Fondation dans un communiqué.

Avec sa nouvelle identité qui favorise la valeur du mérite observée auprès des jeunes filles et garçons pendant ses 20 ans d’existence, JADARA Foundation organise cet espace de rencontre et d’échange entre les jeunes en recherche d’emploi ou en reconversion et les employeurs, en présence des experts du domaine du recrutement.

“JADARA For Employability” s’inscrit dans une nouvelle étape de sa stratégie de développement et d’accompagnement d’élargir son champ d’action pour toucher d’autres catégories sociales et rendre accessibles les services sociaux offerts aussi aux titulaires d’une licence ou d’un master.

Cet événement se tient les 26 et 27 juillet 2022 à l’Espace Annexe UH2C Manfalouti-Casablanca. Les jeunes participants auront donc l’occasion d’apprendre, networker et rencontrer des entreprises de toutes tailles et des représentants de divers secteurs grâce aux conférences enrichissantes au programme, les fructueux débats et les workshops animés par des experts du secteur d’emploi marocain.

Le forum promet d’être une réelle opportunité pour les chercheurs d’emploi qui auront la possibilité de se réunir avec des entités de renom potentiellement à la recherche de candidats compétents.

JADARA Foundation, est une association à but non lucratif créée en 2001 reconnue d’utilité publique dont la mission est de contribuer au développement de l’ascension sociale dans notre pays et pour que les déterminismes sociaux, de territoires et de genre n’affectent plus le destin des citoyens.