Journée mondiale de l’Afrique: CFC se penche sur l’avenir du continent dans le contexte post-Covid

vendredi, 21 mai, 2021 à 10:09

Casablanca – L’avenir du continent africain dans le contexte post-coronavirus sera au centre des discussions lors de l’émission “CFC Talks – Africa Day” qui est sera diffusée, mardi prochain sur internet à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, annonce la place financière Casablanca Finance City (CFC).

“La place financière du Maroc a conçu une émission originale sur les opportunités d’affaires en Afrique suite à la crise sanitaire. Au programme: les témoignages de nombreux experts et investisseurs marocains et internationaux. Diffusée sur Internet le mardi 25 mai, CFC Talks – Africa Day est une innovation conçue et portée par la place financière de Casablanca”, indique CFC dans un communiqué.

Ce programme apporte un éclairage nouveau sur les opportunités et défis de l’Afrique dans les domaines des infrastructures, de la transformation digitale et de la finance verte et ce, dans un contexte post-covid où la place financière du Maroc entend jouer avec ses entreprises membres un rôle clé dans le déploiement des plans de redressement, de relance ou de sortie de crise des pays africains, fait savoir la même source.

Pour sensibiliser au potentiel de l’Afrique, l’équipe de CFC et plusieurs “African believers” ont été conviés à apporter des témoignages pertinents sur leur vision et leur expérience terrain. Il s’agit, entre autres, de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et cofondateur de SouthBridge Group, de Lacina Kone, Directeur Général de Smart Africa, de Philippe Miquel, Directeur Général d’Engie North Africa et de Raza Hasnani, Managing Director, Head of Infrastructure Investments chez Africa50.

Cette émission est destinée à une audience continentale et internationale. Avec un contenu orienté sur les success stories, “CFC Talks – Africa Day” ambitionne de changer la perception qu’ont les investisseurs du continent en proposant un regard positif sur les réalités africaines, sans faire l’impasse sur les challenges que doit relever l’Afrique.