Journée Nationale de l’Industrie: le Maroc progresse vers une transition énergétique réussie grâce à des mesures concrètes (M. Baraka)

mercredi, 16 octobre, 2024 à 21:35

Benguerir – Le Maroc avance avec détermination vers une transition énergétique réussie en combinant des objectifs ambitieux à des actions concrètes en vue de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et renforcer l’intégration des énergies renouvelables, a affirmé, mercredi à Benguerir, le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur de la Recherche et de la Planification de l’eau, Abdelaziz Zerouali, lors d’un panel organisé dans le cadre de la deuxième édition de la Journée Nationale de l’Industrie (JNI), M. Baraka a souligné que l’augmentation significative des investissements du Royaume dans ce domaine, qui devraient passer de 4 à 15 milliards de dirhams d’ici 2027, illustre clairement la volonté du Royaume de poursuivre son engagement en faveur d’un développement énergétique durable.

La stratégie nationale de développement de l’hydrogène vert incarne pleinement l’engagement ferme du Maroc en faveur d’un avenir énergétique respectueux de l’environnement, a-t-il relevé, précisant qu'”en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc dans le domaine de l’hydrogène vert, qui présente une vision claire de l’approche intégrée et pragmatique adoptée par le Royaume pour développer ce secteur”.

D’autre part, M. Baraka a fait remarquer que la crise climatique et ses répercussions, notamment la rareté des ressources naturelles et hydriques, ainsi que la hausse des prix des matières premières, ont poussé de nombreux secteurs à adopter des pratiques plus durables.

Il a, dans ce sens, insisté sur le fait que le développement industriel doit impérativement s’accompagner d’une transition vers des sources d’énergie renouvelables et d’une optimisation de l’efficacité énergétique.

En parallèle, le ministre a estimé que l’industrie, à l’instar d’autres secteurs, doit contribuer à la préservation des ressources en eau en optimisant leur utilisation et en adoptant des méthodes à faible consommation, tout en explorant des solutions non conventionnelles pour la gestion de l’eau.

Et de rappeler qu’en réponse à ces défis naturels, le Royaume a, dès le départ, adopté une gestion proactive et anticipative de ses ressources en eau, en accordant une priorité à leur mobilisation, leur protection et leur préservation.

M. Baraka a, dans la foulée, soutenu que la combinaison du dessalement de l’eau avec des énergies renouvelables, notamment l’hydrogène vert, “contribue à établir un lien durable entre l’eau et l’énergie”, ajoutant que ce couplage constitue une base solide pour une collaboration efficace entre les différents acteurs, favorisant ainsi une gestion plus durable des ressources.

Lors de cette session, les participants ont, de leur côté, souligné que la décarbonation de l’industrie constitue une opportunité majeure pour réussir la transition énergétique et garantir un avenir écologique durable, affirmant que l’hydrogène vert joue un rôle crucial dans ce processus, en tant qu’alternative énergétique propre contribuant de manière significative aux objectifs de la transition durable.

Par ailleurs, ils ont mis l’accent sur l’importance de créer des synergies entre les différentes problématiques du secteur afin de développer des solutions structurelles et de relever les défis de manière plus efficace.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative du ministère de l’Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI favorise les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d’atteindre son plein potentiel.

Cette journée, placée sous le thème “Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires”, se veut aussi une occasion pour promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.