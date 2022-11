La JTI choisit le Maroc comme base opérationnelle pour son nouveau cluster Afrique du Nord et de l’Ouest

lundi, 7 novembre, 2022 à 13:39

Casablanca – La multinationale japonaise du secteur des tabacs “Japan Tobacco International” (JTI) a annoncé la création d’un nouveau cluster régional plus étendu pour consolider une partie plus importante de ses activités sur le continent africain, et a nommé José Luis Amador à la tête de cette nouvelle business unit.

Dénommée “JTI Northern and Western Africa”, cette nouvelle business unit centralisera, à partir de Casablanca, les activités de l’entreprise dans 13 pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Tunisie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, le Liberia, la Mauritanie et la Sierra Leone, fait savoir un communiqué de JTI, ajoutant que pour diriger cette nouvelle entité, la multinationale a nommé José Luis Amador, fort d’une carrière de plus de 25 ans au sein de l’entreprise, en tant que Directeur Général Vice-président pour JTI Northern and Western Africa.

José Luis Amador a rejoint R.J. Reynolds en Espagne en 1998 – avant son acquisition par JTI – où il a occupé différents postes de responsabilité dans le marketing et les ventes. Il a ensuite rejoint en 2005 le siège de JTI à Genève, en Suisse, pour occuper le poste de directeur du marketing commercial mondial.

En 2009, il a pris le poste de directeur du marketing pour l’Asie-Pacifique à Hong Kong et en 2011, José Luis a été nommé directeur général de JTI Mexique, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2018. Avant sa nomination à la tête du Cluster Northern & Western Africa, il a été directeur général de JTI en Corée du Sud, un poste qu’il occupait depuis janvier 2019.

“La création de ce nouveau cluster et le choix de Casablanca comme hub pour le diriger est pour nous une nouvelle preuve de la conviction et la foi que JTI a en ce qui concerne le potentiel et les avantages stratégiques du Maroc comme base opérationnelle pour l’Afrique”, a déclaré José Luis Amador, cité par le communiqué.

“Je suis particulièrement fier de pouvoir diriger cette nouvelle entité et fédérer nos équipes et partenaires à travers les 13 pays de la région pour consolider notre position et saisir les opportunités d’investissement, de développement et de recrutement de nouveaux talents à travers le continent”, a-t-il ajouté.

Japan Tobacco International (JTI), société internationale de tabac, commercialise ses marques dans plus de 130 pays. L’entreprise fournit un large choix de produits traditionnels et à risques réduits, ayant le potentiel de réduire les dangers associés au fait de fumer.

A l’échelle mondiale (en dehors des États-Unis), l’entreprise possède à la fois Winston, la deuxième plus grande marque de cigarettes, et Camel. Ses autres marques internationales incluent MEVIUS et LD.

JTI joue également un rôle de premier plan sur le marché du vapotage, notamment via Ploom, dans la catégorie des produits de tabac chauffé, et Logic, sa marque de cigarette électronique.

Présente au Maroc depuis 2011 où elle a établi son siège pour l’ensemble de ses activités en Afrique du Nord et aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, JTI assure la distribution de ses marques Winston, Camel, Monte Carlo, LD, Glamour et les produits Mouassal de la marque Nakhla à travers NATC (North Africa Tobacco Company), auprès de points de vente dans l’ensemble du Royaume.

JTI au Maroc a été certifiée #1 Top Employer pour 2022, confirmant son statut d’employeur national et international de référence.