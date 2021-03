Jumia assure gratuitement les livraisons du restaurant de l’Association Solidarité Féminine

mardi, 9 mars, 2021 à 12:23

Casablanca – Jumia a annoncé, mardi, la signature d’un partenariat avec l’Association Solidarité Féminine (ASF) afin d’assurer un service de livraison sans commission pour le compte du restaurant de l’association.

Situé à Casablanca, le restaurant Solidarité Féminine est l’un des premiers projets générateurs de revenus pour l’ASF et propose des plats marocains, faits maison et solidaires, dont l’importance est avant tout d’ordre social, indique Jumia dans un communiqué.

Ce restaurant offre l’opportunité aux mères célibataires de devenir indépendantes, de recevoir un revenu stable et pérenne et d’améliorer leur situation, souligne la même source, qui fait savoir qu”‘aujourd’hui, il représente à la fois un espace de formation et de travail et que les mères célibataires y sont employées pour une durée de 3 années maximum, où elles y sont formées à la cuisine, à la pâtisserie et au service.

“Jumia met désormais son dispositif de livraison au service de l’ASF. Nous sommes de tout cœur avec cette association qui accomplit, au quotidien, un travail formidable afin de venir en aide aux mères célibataires et à leurs enfants”, a déclaré le CEO de Jumia Maroc, Larbi Alaoui Belrhiti.

Et d’ajouter “qu’en initiant cette opération solidaire, Jumia demeure plus que jamais fidèle à son engagement qui consiste à soutenir les populations les plus vulnérables et à leur permettre d’être mieux intégrées et plus actives dans la communauté”.

Le restaurant de l’Association propose une multitude de plats préparés avec soin, que ce soit pour les adeptes de la cuisine marocaine (rfissa, couscous, pastilla), ou pour les personnes souhaitant passer des commandes spéciales en grandes quantités. Or, depuis le début des mesures restrictives contre la Covid-19 à Casablanca, le restaurant ne sert plus ses clients sur place et doit se recentrer sur la livraison comme seul moyen de subsister.

L’association, poursuit la même source, sera également sur l’application JumiaPay pour la collecte de dons.

Pour sa part, la présidente fondatrice de l’Association, Aicha Ech Channa, a déclaré que “l’Association est heureuse de ce partenariat qui va contribuer à pérenniser l’action de l’ASF en aidant les mamans à améliorer leurs revenus et à avancer sereinement et dignement dans la vie avec leurs enfants”

“Je suis particulièrement fière et émue chaque fois qu’une entreprise marocaine, s’engage de manière citoyenne et responsable auprès de nous et au-delà, auprès des mamans célibataires et leurs enfants. Cela signifie pour moi une avancée de plus en faveur des plus vulnérables pour réussir leur inclusion dans la société qui est la leur”, a-t-elle poursuivi.

Pour rappel, l’Association Solidarité Féminine est née de l’initiative de Aïcha Ech Channa, qui l’a créée en 1985, pour lutter contre l’abandon d’enfants, notamment ceux nés hors mariage légal. Cette organisation non gouvernementale, reconnue d’utilité publique, soutient chaque année des centaines de mères célibataires et leurs enfants et en intègre une cinquantaine dans ses programmes de réhabilitation socio-économique des mères célibataires.