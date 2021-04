Kenya/Maroc: Signature d’un mémorandum d’entente entre la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le comté de Mombasa

jeudi, 29 avril, 2021 à 21:19

Nairobi – Un mémorandum d’entente a été signé entre la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le comté kényan de Mombasa, jeudi lors d’une cérémonie organisée virtuellement, sous la présidence de l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou.

Le mémorandum porte sur la coopération entre les deux institutions décentralisées dans les domaines de l’économie bleue, la pêche maritime, la gestion des ports, le tourisme et la promotion de l’attractivité territoriale, ainsi que la protection de l’environnement.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties ont convenu de consolider leur coopération, de promouvoir les échanges de visites des délégations de part et d’autre et de développer les échanges d’expériences et d’expertise.

Le Gouverneur du comté de Mombasa, Hassan Joho, s’est félicité de cette initiative qui, a-t-il dit, ouvrira des perspectives prometteuses de partenariat entre les deux régions qui regorgent d’atouts économiques et qui sont toutes les deux des portes d’entrée, l’une pour l’Europe et l’autre pour le reste de l’Afrique de l’Est.

“Le Maroc est fascinant par ses infrastructures portuaires, routières et ferroviaires. C’est un pays qui a su attirer des compagnies internationales”, a-t-il soutenu, formant le voeu de voir le Royaume contribuer à l’exploration du potentiel de l’économie bleue kényane pour en faire un nouveau pilier de développement.

“On compte aussi sur le Maroc qui a des relations privilégiées avec l’Union européenne, les Etats-Unis et les pays du pourtour méditerranéen pour aider le Kenya à avoir accès aux marchés internationaux”, a affirmé M. Joho qui est aussi numéro deux du Mouvement Démocratique Orange (ODM), deuxième grand parti au Kenya.

Pour sa part, M. Ghambou a souligné que ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la promotion économique et culturelle de l’approche panafricaine de la coopération Sud-Sud initiée et prônée par SM le Roi Mohammed VI, et qui porte sur le partage mutuel et l’échange de solutions de développement stratégique.