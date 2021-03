Khadija Chagiri, la femme à la fibre entrepreneuriale

mercredi, 3 mars, 2021 à 16:11

Connue pour son dynamisme, son humilité et son dévouement, doublés d’une passion et d’une énergie sans limites, Kaoutar Chakir-Benamara incarne parfaitement l’exemple de l’engagement citoyen inébranlable et de la vitalité associative confirmée de la femme souirie pour la consolidation et la pérennisation de l’aura de la Cité des Alizés reconnue mondialement.