Khénifra : Un vaste programme de l’ONEE pour renforcer l’approvisionnement en eau potable des centres de Moulay Bouazza, Aguelmous, Had Bouhssoussen et Sebt Ait Rahhou

jeudi, 5 août, 2021 à 14:17

Khénifra – Un vaste programme destiné à améliorer, à court et moyen terme, l’approvisionnement en eau potable des habitants des centres de Moulay Bouazza, d’Aguelmous, de Had Bouhssoussen et de Sebt Ait Rahhou dans province de Khénifra est mis en oeuvre par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable-Branche Eau.

Depuis 1991, date à laquelle la gestion de l’eau potable à Moulay Bouazza a été confiée à l’ONEE, l’Office a déployé de grands efforts pour améliorer les conditions d’approvisionnement de la population en eau potable, notamment, à travers la pose d’adduction d’eau potable à partir de la station de traitement de Khénifra via un canal de plus de 85 km de long et moyennant quatre stations de pompage pour un coût de 70 millions de DH pour l’alimentation des centres d’Aguelmous, Had Bouhssoussen, Moulay Bouazza et Sebt Ait Rahhou.

Face à la consommation excessive d’eau potable pendant la période estivale, connue pour ses températures très élevées, l’Office, en coordination avec la collectivité territoriale et les autorités locales de Khenifra, a mis en place un programme de distribution d’eau dans les centres d’Aguelmous, Had Bouhssoussen, Moulay Bouazza et Sebt Ait Rahhou de 06h00 du matin à 16h00 depuis le 18/07/2021.

Cependant, compte tenu de la topographie du centre de Moulay Bouazza, environ 200 clients situés dans les points hauts du réseau reçoivent l’eau de manière discontinue, ce qui a amené l’Office, en coordination avec la collectivité territoriale, à adopter un nouveau programme de distribution à partir du 24/07/2021.

Ce programme vise à répartir l’eau de manière égale entre les points hauts et bas du centre à travers un programme de distribution de 03h00 du matin à 18h00 du soir deux jours sur trois pour chaque zone, ce qui a permis à tous les habitants d’avoir accès à l’eau pendant la période de distribution.

Afin de sécuriser l’approvisionnement des habitants des centres de Moulay Bouazza, Aguelmous, Had Bouhssoussen et Sebt Ait Rahhou en cette denrée vitale à court et moyen terme, l’Office est en train de mettre en œuvre un projet de réhabilitation et de renforcement de l’adduction en plus de l’augmentation de la capacité de stockage à travers la construction de deux réservoirs d’une capacité de 2000 mètres cubes à Aguelmous et à Moulay Bouazza, pour un coût financier de plus de 28 millions de DH, qui seront opérationnels fin avril de l’année prochaine.