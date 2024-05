Kigali: Grâce à la Vision Royale éclairée, le Maroc est capable de devenir leader dans la production de l’énergie à faibles émissions (M. Mezzour)

vendredi, 17 mai, 2024 à 23:30

Kigali – Grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Maroc est capable de devenir un pays leader dans la production de l’énergie à faibles émissions, a affirmé, vendredi à Kigali, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le Royaume du Maroc a déployé de grands efforts pour accélérer la cadence de la transition énergétique, ce qui lui permettra de devenir un pays leader dans la production de l’énergie à faibles émissions, telle que l’hydrogène vert, a souligné M. Mezzour lors d’une rencontre sur le changement climatique et la situation de l’Afrique dans le monde post-COP28, organisée dans le cadre de l’Africa CEO Forum, qui se tient les 16 et 17 mai dans la capitale rwandaise.

Dans ce sens, le ministre a mis en avant les avantages que présente le Maroc dans le domaine de la production de l’énergie renouvelable à des coûts très compétitifs, notamment l’hydrogène vert, faisant savoir que le Royaume a lancé un ensemble d’initiatives visant à attirer des investissements étrangers dans ce secteur.

Il a notamment cité l’initiative “Offre Maroc” qui vise à développer le secteur de l’hydrogène vert au Maroc, en proposant d’importantes incitations aux investisseurs désirant de produire l’hydrogène et ses dérivés sur un plan industriel dans le Royaume, et ce, afin de consolider la place du Maroc parmi les pays leaders dans le domaine de la transition énergétique.

L'”Offre Maroc” définit les cadres de l’incitation de l’investissement privé pour mettre en oeuvre des projets intégrés (production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, l’analyse électrique et la transformation de l’hydrogène à des dérivés et la mise en place des infrastructures) afin de développer l’économie de l’hydrogène vert dans le Royaume, a expliqué M. Mezzour.

Grâce à la Vision éclairée de SM le Roi, le Maroc s’est transformé en un hub industriel durable, à travers la décarbonation de l’industrie, la lutte contre les émissions, le développement de l’économie circulaire et la rationalisation de la consommation des ressources, a poursuivi le ministre, notant que cette transformation a permis au Maroc de répondre aux besoins du marché et, ainsi, consolider sa compétitivité aux niveaux continental et mondial, dans un contexte global marqué par des défis et des mutations liées à l’énergie et au climat.

Les travaux de l’édition 2024 de l’Africa CEO Forum se sont ouverts, jeudi à Kigali, avec la participation de près de 2.000 chefs d’entreprise et décideurs politiques de plusieurs pays africains, dont le Maroc.

Le Royaume est représenté à cet événement de deux jours par une importante délégation conduite par M. Mezzour et composée notamment du président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, du président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou et du président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti.

Placé sous le thème “IA, Leadership, marché commun: Comment l’Afrique peut gagner sa place à la table des puissances de demain,” le Forum est, selon les organisateurs, le plus grand rendez-vous international du secteur privé africain.