La 13è édition du SIAM place la logistique et les marchés agricoles au cœur des enjeux de l’agriculture durable et résiliente

La 13è édition du SIAM place la logistique et les marchés agricoles au cœur des enjeux de l’agriculture durable et résiliente

mardi, 24 avril, 2018 à 17:07

—Envoyés spéciaux—

Meknès – La 13ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient du 24 au 29 courant à Meknès, met la logistique et les marchés agricoles au cœur des préoccupations majeures du secteur.

Ces deux composantes, constituent non seulement un levier de compétitivité, mais également un pilier de pérennisation de l’agriculture, relèvent les organisateurs du Salon.

La mutualisation des moyens et l’optimisation des circuits logistiques, la mobilisation des moyens pour mettre en place des infrastructures modernes et tirer profit des nouvelles technologies pour fluidifier les échanges et faciliter la circulation des marchandises, quels marchés adresser et surtout de quelle manière, telles sont les questions qui constituent aujourd’hui des problématiques majeures pour les agriculteurs du continent et auxquelles les experts apporteront des réponses lors des nombreux panels et programmes scientifiques du SIAM 2018, précisent-ils.

Le SIAM s’est imposé dans l’agenda des grands décideurs nationaux et internationaux comme le rendez-vous le plus important du continent africain.

Cette grand-messe des professionnels et des acteurs de l’agriculture suit en filigrane le programme national de développement du secteur, le Plan Maroc Vert. Ainsi, chaque année, exposants et visiteurs sont de plus en plus nombreux à répondre présents, contribuant ainsi à faire de chaque édition, un succès au retentissement dépassant nos frontières continentales.

S’étalant sur une superficie de 180.000 m2 dont 90.000 couverts, ce grand rendez-vous de l’agriculture accueille cette année quelque 1.400 exposants issus de 70 pays et plus de 850.000 visiteurs.