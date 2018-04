La BOA-Burkina, filiale de la BMCE-Bank : Un produit net bancaire de plus de 56 millions euros en 2017

lundi, 9 avril, 2018 à 10:29

Ouagadougou, Le Groupe Bank of Africa (BOA) Burkina, majoritairement détenu par la BMCE-Bank (Banque marocaine du commerce extérieur), a réalisé en 2017 un produit net bancaire de plus de 37 milliards de F CFA (plus de 56 millions euros), soit une croissance de 10%, avec un résultat de 15 milliards 62 millions de F CFA.