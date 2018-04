La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge à la clôture

mercredi, 11 avril, 2018 à 16:16

Bourse (Casablanca) – La place boursière casablancaise a effacé ses gains de la journée et clôturé sur une note négative mercredi, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,08% et 0,14% respectivement.