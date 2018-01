La Bourse de Casablanca clôture en repli

lundi, 8 janvier, 2018 à 16:25

Bourse – La place boursière casablancaise a terminé ses échanges sur une note négative lundi, plombée notamment par le secteur du bâtiment, qui écope de la plus 2ème plus forte baisse sectorielle du Masi (-1,64%), après celui de la sylviculture et papier (-2,92%).