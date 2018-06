La Bourse de Casablanca évolue en baisse à mi-séance

lundi, 11 juin, 2018 à 12:30

Casablanca – La Bourse de Casablanca évoluait en baisse lundi à mi-séance, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,27% et 0,24% respectivement.

Vers 12H22 (GMT), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’affichait à 12.405,70 points, alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, accumulait 10.066,41 points.

Quant aux indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,51% à 11.153,97 points, et FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,35% à 10.549,49 points.

Côté actions, les titres de Micro Data, Med Papers et Jet Contractors se distinguaient avec des gains respectifs de 4,97%, 2,74% et 1,44 marquant les plus fortes hausses du Masi.

Contre-tendance, les titres Atlanta, Douja Addoha et Immorente Invest ont affiché les plus fortes baisses, avec respectivement -1,32%, -0,83% et -0,80%.

Les principales Bourses européennes montent lundi à mi-séance, portée notamment par des nouvelles rassurantes venues d’Italie, et Wall Street est attendue en hausse prudente à l’ouverture dans un climat général toujours alourdi par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde.

À Paris, le CAC 40 prend 0,27% à 5.465,03 points vers 10h35 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,51% et à Londres, le FTSE avance de 0,94%. La Bourse de Milan grimpe de 2,27%, effaçant ainsi le repli accusé vendredi (-1,89%). L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,55%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro 0,54% et le Stoxx 600 0,55%.