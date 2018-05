La Caisse de compensation affirme qu’elle est abonnée aux meilleurs services relatifs au cours du pétrole et que les dossiers de subventions sont soumis à un contrôle rigoureux

mardi, 29 mai, 2018 à 22:03

Rabat – La Caisse de compensation a affirmé que son administration est abonnée aux meilleurs services relatifs au cours du pétrole sur les marchés internationaux et reçoit en temps réel et en continu toutes les données et statistiques pertinentes.