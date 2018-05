La “CyFY Africa 2018” ambitionne de faire de la transformation numérique des économies marocaine et africaine un levier de développement

jeudi, 10 mai, 2018 à 23:20

Tanger – La 6ème édition de la Conférence sur la technologie, l’innovation et la société “CyFy Africa 2018”, qui se tient du 10 au 12 mai à Tanger, ambitionne de faire de la transformation numérique des économies marocaine et africaine un levier actif de développement et de progrès, a affirmé, jeudi soir, le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.