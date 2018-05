La Douane et la Fondation nationale des musées scellent un partenariat pour sauvegarder le patrimoine culturel national

jeudi, 17 mai, 2018 à 12:35

Rabat – L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et la Fondation Nationale des Musées (FNM) signeront vendredi une convention de partenariat pour la sauvegarde du patrimoine culturel national, et ce à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des Musées.