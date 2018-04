La gestion et la mobilisation des biens immobiliers relevant du domaine forestier s’établit conformément aux lois en vigueur (HCEFLCD)

jeudi, 12 avril, 2018 à 19:25

Rabat- La gestion et la mobilisation des biens immobiliers relevant du domaine forestier s’établit conformément aux lois en vigueur, a indiqué le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD).