La première édition de la conférence “Le Maroc, une passerelle vers l’Afrique”, le 18 avril à New York

mercredi, 4 avril, 2018 à 8:34

New York – La première édition de la conférence “Le Maroc, une passerelle vers l’Afrique” (Morocco, A Gateway to Africa), sera organisée le 18 avril à New York, avec pour objectif de présenter le Royaume aux investisseurs internationaux comme une destination d’investissement attrayante et un centre financier régional.