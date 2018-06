La réforme de la gouvernance du système de recherche nationale contribuera au développement économique et social du pays

mercredi, 13 juin, 2018 à 15:57

Kénitra – La réforme de la gouvernance du système de recherche nationale permettra de créer de la valeur ajoutée qui contribuera au développement économique et social du pays, a indiqué, mardi à Kénitra, le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi.