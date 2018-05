La SNDD, un cadre de référence pour concilier politiques sectorielles et exigences du développement durable (conférenciers)

vendredi, 18 mai, 2018 à 12:10

Rabat- La Stratégie Nationale du Développement Durable (SNDD) constitue, aujourd’hui, un cadre de référence qui sera pris en considération pour concilier politiques sectorielles et exigences du développement durable et ce, conformément aux dispositions de loi cadre portant charte Nationale de Développement Durable, ont souligné des participants à la 2ème réunion du Comité de Pilotage de suivi et de la mise en œuvre de cette stratégie.