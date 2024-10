Laâyoune abrite une Conférence internationale sur les camélidés

lundi, 14 octobre, 2024 à 23:03

Foum El Oued (Province de Laâyoune) – Une Conférence internationale sur les camélidés s’est ouverte, lundi à Laâyoune, avec la participation d’une pléiade de chercheurs marocains et internationaux, des éleveurs de dromadaires et des présidents des coopératives de valorisation des produits camelins.

Co-organisée par l’Institut Africain de Recherche en Agriculture Durable (ASARI) à Foum El Oued, relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Fondation Phosboucraa, cette Conférence de trois jours durant, s’inscrit dans le cadre de la proclamation par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’année 2024 comme année internationale des camélidés, soulignant ainsi l’importance cruciale de cette espèce à l’échelle mondiale.

Tenue sous le thème “Amélioration de la productivité de la filière caméline via les technologies modernes”, cette première Conférence porte sur les pratiques durables, le développement et l’amélioration des chaînes de valeur camelines, ainsi que sur l’impact socio-économique des camélidés.

Cet évènement tend aussi à améliorer les techniques d’élevage et à faire progresser l’industrialisation des produits camélins, afin d’optimiser la production et de développer l’économie locale et régionale.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre internationale, le directeur d’ASARI, Lamfeddal Kouisni, a indiqué que l’objectif de cette conférence est de permettre aux chercheurs et experts d’échanger avec les éleveurs et les coopératives des dernières innovations en termes de produits, technologies, et bonnes pratiques en matière de gestion des camélidés et de promouvoir les contributions des scientifiques au développement de l’élevage camelin.

M. Kouisni a également noté que cette conférence vise à identifier les défis majeurs auxquels font face les acteurs du secteur dans les régions du Sud, afin de permettre aux chercheurs de mieux prioriser leurs actions et axes de recherches.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de renforcer les capacités techniques des techniciens et des coopératives dans le domaine de l’élevage camelin, faisant savoir qu’ASARI a lancé plusieurs programmes de recherche dont un programme dédié à la chaine de valeur animale.

De son côté, le Secrétaire général de la Fondation Phosboucraa, Karima Seghiri, a souligné que la Fondation renforce son soutien à ASARI, en soutenant l’exploration de la filière cameline, notant que les échanges, les débats scientifiques et les réflexions des participants vont contribuer amplement à identifier des pistes d’amélioration, ou des nouvelles voies de valorisation de la filière cameline.

Elle a également noté que cette conférence constitue une opportunité pour explorer de nouvelles possibilités de développement qui pourront à termes bénéficier aux différents intervenants, que ce soient éleveurs, présidents des coopératives ou entrepreneurs.

Pour sa part, le directeur régional de l’Agriculture de Laâyoune-Sakia El Hamra, Abderahmane El Amari, a fait savoir que l’effectif du cheptel camelin est estimé à 105.000 têtes, soit 52% au niveau national, tandis que les parcours avoisinent 9 millions Ha, soit les 64% de la superficie totale de la région.

Vu le rôle essentiel de ce secteur dans le développement économique et social dans la région, le département de tutelle a mis en place une stratégie pour développer cette filière dans le cadre de la stratégie génération green, visant notamment à valoriser l’élevage camelin et à encourager les investissements dans ce domaine, a-t-il enchainé.

De même, M. El Amari a fait savoir que la Direction régionale de l’Agriculture a procédé à l’aménagement de points d’eau et à l’acquisition de citernes en plastique souple pour l’abreuvement du cheptel, en plus de la remise de subventions aux éleveurs des dromadaires de la région.

Côté formation, le Directeur d’institut des techniciens spécialisé en agriculture de Laâyoune, Mohamed Daoudi, a relevé que l’élevage camelin figure parmi les formations dispensées au sein de cet Institut, précisant que la première promotion compte quelque 25 techniciens en élevage camelin.

Cette Conférence internationale permet de mettre en lumière les nombreux apports des camélidés à la société, en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir du secteur. Des panels, des ateliers pratiques et des sessions de networking sont au programme pour renforcer les collaborations internationales et répondre aux défis actuels auxquels le secteur camelin est confronté.

La séance d’ouverture de la Conférence a été marquée par la présence du wali de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et du directeur Général de Phosboucraa, Mohamed Hallouzi, ainsi que des élus et des responsables locaux.