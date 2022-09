Laâyoune: M. Mezzour visite le chantier d’aménagement du parc industriel et logistique

vendredi, 30 septembre, 2022 à 18:30

El Marsa (Province de Laâyoune) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’est informé, vendredi, de l’avancement des travaux d’aménagement du parc industriel et logistique à la ville d’El Marsa et des projets socio-économiques à Laâyoune.