Laâyoune: Le taux d’avancement du nouveau port phosphatier a atteint 85%

mardi, 30 juillet, 2024 à 0:03

Laâyoune – Le taux d’avancement des travaux du nouveau port phosphatier de Laâyoune, relevant de Phosboucraa, filiale de Groupe OCP SA, qui a mobilisé un montant global de 5,2 milliards de dirhams (MMDH), a atteint 85%, indique-t-on, lundi, lors d’une visite de terrain à ce projet, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Cette visite effectuée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, le directeur Général de Phosboucraa, Mohamed Hallouzi, les élus, et les consuls généraux accrédités à Laâyoune, a été l’occasion de fournir des explications sur ce nouveau port phosphatier, qui va accompagner le programme de développement industriel de Phosboucraa.

A cette occasion, le wali et la délégation l’accompagnant ont suivi des explications sur la réalisation de ce projet visant à assurer un trafic de 5,2 millions de tonnes annuel, extensible à 8,2 millions de tonnes annuel, par l’ajout dans la seconde phase d’un 3éme quai.

Les principaux ouvrages de ce projet d’envergure consistent en la réalisation d’un pont d’accès aux ouvrages d’accostage d’une longueur de 3,5 Km et d’une largeur de 25 mètres, en plus d’un ouvrage de protection composé d’une digue en caisson de 920 mètres et d’un ouvrage de prise d’eau de mer, avec un débit 30.000 M3/h.

A cela s’ajoute les opérations de dragage nécessaire au niveau du chenal d’accès, du cercle d’évitage du port et de la zone d’accostage. La durabilité de l’ensemble des ouvrages est de 100 ans.

Ce nouveau port phosphatier qui permet l’accostage des navires d’une capacité de 100.000 Tonnes (Post-Panamax), a pour objectifs d’assurer l’importation des matières premières nécessaires pour la production de fertilisants au niveau du complexe chimique, ainsi que l’exportation des produits finis, à savoir le phosphate, les engrais, et l’acide phosphorique.

La phase de construction totalise un million jours/homme, tandis qu’à la phase d’exploitation, ce port phosphatier va générer 400 emplois directs et indirects.

A cette occasion, le wali de la région et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite de terrain à ce nouveau port phosphatier, où ils ont constaté de visu les principaux ouvrages de ce projet d’envergure.