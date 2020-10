L’Académie Al Omrane partage son savoir avec les membres du Réseau Habitat et Francophonie

lundi, 12 octobre, 2020 à 15:26

Rabat – L’Académie Al Omrane a dispensé un cursus, lundi, sur la thématique de l’approche environnementale de l’urbanisme, dans le cadre de son cycle de formation au profit des membres du Réseau Habitat et Francophonie (RHF).

Cette formation, tenue en présence de Badre Kanouni, président du Directoire du Groupe Al Omrane et vice-président du RHF Afrique, Mohamed Methqal, ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de Coopération internationale et Jacques Hojlo, président du RHF, a bénéficié à 30 participants dont 17 participants professionnels de l’habitat et de la finance originaires du Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Tchad, République Centrafricaine, Cameroun et Tunisie, indique Al Omrane dans un communiqué.

Les cycles de conférences de l’Académie Al Omrane pour le compte des membres RHF ont repris en visioconférence et ce depuis le mois de septembre 2020, fait savoir la même source, notant, dans ce sens, que depuis la signature de la convention entre l’Académie Al Omrane et le RHF en marge de la 52-ème Conférence de ce Réseau, le 19 mars 2019 à Nouakchott en Mauritanie, les membres du Réseau Habitat et Francophonie ont pu bénéficier de 8 formations.

Lors de cette Conférence, le Groupe avait signé une convention de partenariat entre RHF et l’Académie Al Omrane, nouvelle institution du Groupe ayant pour vocation de promouvoir le savoir dans le secteur dans lequel le Groupe opère notamment l’habitat et le développement urbain, rappelle le communiqué.

S’exprimant à cette occasion, M. Kanouni a relevé l’importance de ce partenariat entre RHF et l’Academie Al Omrane tout en se réjouissant de le voir prendre forme sur le terrain en proposant un transfert de savoir mutuel et renforcer la coopération Sud-Sud.

De son côté, M. Methqal a félicité le Groupe “pour cette initiative louable et importante permettant le partage d’expérience d’un leader public du secteur de l’habitat et développement urbain”.

M. Hojlo a, pour sa part, souligné que l’Académie est un levier de transfert de ce savoir-faire et “permet de pérenniser les valeurs humaines du Réseau Habitat et Francophonie”, rappelant le rôle joué par le logement pendant cette période de crise sanitaire et salue ce canal de développement des compétences dans le domaine de l’habitat.

L’Académie dont les locaux se trouvent à Tamesna, offre une plateforme d’échange d’expertise en vue de promouvoir la connaissance au Maroc et à l’international. Elle a délivré à maintenant plus de 32 modules de formations.

A la tête de la Vice-Présidence du RHF, le Groupe Al Omrane œuvre pour un partage d’expérience en matière d’habitat et de développement urbain et promeut le développement des compétences de ces membres.