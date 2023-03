L’Académie d’entrepreneuriat Henry Ford accompagne une nouvelle vague de futurs entrepreneurs

jeudi, 16 mars, 2023 à 15:30

Casablanca – L’Académie d’entrepreneuriat Henry Ford (HFEA) a organisé un workshop, du 13 au 15 mars à Casablanca, destiné aux futurs chefs d’entreprises désirant développer leur savoir-faire dans le domaine des affaires.

“Après une première expérience réussie en partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca en 2017, 2018 et 2019, Ford a relancé son école d’entrepreneuriat en signant une convention avec l’Université Mundiapolis”, indique un communiqué du groupe Ford.

L’objectif de cette collaboration est de former des jeunes étudiants, entrepreneurs dotés du potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique génératrice de croissance et d’emploi, précise la même source.

L’atelier de l’Académie Henry Ford offre aux entrepreneurs potentiels un environnement propice à l’expérimentation de leurs idées et leur permet un échange direct avec des mentors et des coachs. En outre, ce programme unique offre aussi l’opportunité de pouvoir apprendre des personnes qui ont réussi leur expérience dans l’entrepreneuriat, et qui peuvent inspirer les autres par le courage dont ils ont fait preuve pour pouvoir se lancer dans le monde des affaires en montant leur propre entreprise.

En 2022, l’écosystème des startup marocaines a gagné 16 places par rapport à l’année 2021. Sur un total de 100 pays étudiés par l’indice Global Startup Ecosystem Index (GSEI), le Maroc a été classé 6ème en Afrique.

“L’amélioration du classement mondial du Royaume prouve que l’entrepreneuriat des jeunes peut être développé comme une voie potentielle pour stimuler la création d’emplois”, a déclaré Hajar Dinar, Directeur des Communications, Afrique du Nord & Afrique Subsaharienne chez Ford.

Et d’ajouter que pour cela, le groupe Ford doit créer un écosystème dynamique d’acteurs et de ressources qui incubent et accompagnent ces jeunes entrepreneurs, qui facilitent l’accès aux capitaux et aux services de développement des entreprises, et fournissent une assistance sous forme de mentorat et de soutien entre pairs.

L’atelier HFEA qui s’étale sur trois jours et a été conçu de façon à permettre aux jeunes d’innover et de contribuer au bien-être de leur communauté. Il fournit une gamme étoffée de nouvelles connaissances et d’outils importants pour les entrepreneurs.

Par ailleurs, il contribue également à insuffler cet esprit d’entreprise nécessaire pour nourrir des idées créatives, évaluer la faisabilité des plans et aider les jeunes entrepreneurs à lancer et à développer de nouvelles entreprises.

HFEA prend des mesures positives pour cultiver une culture d’entrepreneuriat chez les jeunes.

L’initiative a soutenu les étudiants par le biais de cours pratiques qui les familiarisent avec le monde des affaires et enseigne des compétences pratiques en entrepreneuriat et en pratiques financières et encourage la créativité et l’imagination.

Des conférenciers, des universitaires et des entrepreneurs qui ont achevé avec succès leur parcours entrepreneurial ont été conviés pour partager leur savoir-faire dans le cadre de cet atelier, dans l’objectif de renforcer les capacités entrepreneuriales des participants. Ils ont présenté également les principaux aspects d’un parcours entrepreneurial exemplaire.

Pour sa part, Hanane El Jaffali, directrice du centre de carrière de l’Université Mundiapolis, a fait savoir que “l’université Mundiapolis place les soft skills et l’entrepreneuriat au cœur de sa stratégie de développement”.

“Notre rôle d’aujourd’hui, outre la qualité de la formation de nos étudiants, est de développer la culture entrepreneuriale à Mundiapolis. Ainsi, nous les accompagnons pour améliorer leurs compétences en matière de gestion des affaires et nous les guidons pour réussir leurs projets”, poursuit-elle.

Selon Mme El Jaffali, le partenariat entre l’université Mundiapolis et l’Académie d’entrepreneuriat Henry Ford est en ligne avec cette ambition, dans la mesure où il permet aux étudiants un meilleur accès aux opportunités, aux compétences, aux mentors, aux réseaux et à la technologie qui sont indispensables pour nos jeunes entrepreneurs en devenir.

Environ un tiers des fonds du Ford Motor Company Fund sont consacrés à l’appui à l’éducation. Ces fonds comprennent des bourses et des programmes octroyés aux écoles afin de les aider à offrir aux étudiants de nouvelles approches d’apprentissage.

Avec le soutien du Ford Motor Company Fund et de la Virginia Commonwealth University (VCU), les ateliers de l’Académie d’entrepreneuriat Henry Ford (HFEA) offrent une grande opportunité aux futurs dirigeants d’entreprises pour développer leur savoir-faire dans le domaine des affaires.