L’ACAPS accueille une délégation de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances de la RDC

mardi, 27 février, 2024 à 14:59

Casablanca – L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a accueilli, du 19 au 27 février, une délégation de l’Autorité de régulation et de contrôle des assurances de la République démocratique du Congo (ARCA) pour une mission d’assistance technique et d’échange d’expertises.

A cette occasion, le président de l’ACAPS, Abderrahim Chaffai et le directeur général de l’ARCA, Alain Kaninda Ngalul ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment la coordination des efforts entre les deux autorités afin de renforcer davantage les relations de coopération bilatérale dans les différents domaines de supervision et de contrôle du secteur des assurances, indique l’ACAPS dans un communiqué.

Dans ce cadre, ils ont exprimé leur volonté commune d’asseoir un cadre élargi d’échange d’expériences et de bonnes pratiques et de favoriser l’appui mutuel en matière de conseil et de renforcement des capacités, ajoute la même source.

Cette visite d’immersion de la délégation de l’ARCA au sein de l’ACAPS a porté sur plusieurs sujets techniques, notamment le cadre réglementaire de la réassurance, le contrôle des assurances, la conformité et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, précise le communiqué.

Cette mission d’échange intervient dans le cadre du protocole d’accord, signé en 2017, entre l’ACAPS et l’ARCA visant à promouvoir la coopération et le développement du secteur des assurances ainsi que l’échange de connaissances, d’expertises et de compétences.

Et de souligner que l’ACAPS fait de la coopération Sud-Sud un levier stratégique de sa politique de coopération internationale.

Active sur le plan continental, l’Autorité adopte une approche fondée sur le renforcement des capacités et le partage d’expériences, de compétences et d’expertises ainsi que le développement des liens et des partenariats notamment avec les pays de la région en vue de concevoir des solutions adaptées aux enjeux locaux, fait savoir la même source.