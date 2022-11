L’ACAPS élue à la vice-présidence du Comité exécutif de l’IAIS

vendredi, 11 novembre, 2022 à 15:43

Casablanca – L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a été élue, jeudi à Santiago au Chili, à la vice-présidence du Comité exécutif de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS), en charge des marchés émergents et des économies en voie de développement (EMDE).