L’ACAPS met en place une cellule “Innovation & Insurtech”

mardi, 28 février, 2023 à 10:48

Casablanca- L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) vient de mettre en place une cellule qui s’assigne pour objectifs la promotion de l’innovation et le développement de l’écosystème Insurtech en vue d’améliorer l’expérience client et de promouvoir l’inclusion assurantielle.