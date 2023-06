L’accompagnement et la sensibilisation dans le domaine du digital au cœur des interventions de l’ADD (Responsable)

mercredi, 21 juin, 2023 à 13:43

Safi – L’accompagnement et la sensibilisation dans le domaine du numérique sont au cœur des interventions de l’Agence de Développement du Digital (ADD), a affirmé, mardi à Safi, la responsable de la transformation digitale de l’économie au sein de l’ADD, Ghita Benothmane.

S’exprimant lors d’une conférence sur “le rôle du digital dans la mise à niveau du secteur commercial”, organisée dans le cadre de la première édition du Forum régional du commerce (20-21 juin), initié par la Chambre du Commerce, d’Industrie et des Services (CCIS) de Marrakech- Safi, sous le thème “La digitalisation, un levier essentiel pour la mise à niveau du secteur du commerce”, Mme Benothmane a expliqué que l’ADD veille à mettre en œuvre la stratégie de l’État dans le domaine du développement digital, à encourager l’adoption des moyens numériques et à promouvoir leur utilisation par les citoyens.

Elle s’est félicitée de l’organisation de ce forum qui constitue une occasion de mettre en lumière le rôle de l’Agence dans la promotion de la digitalisation, avec un focus sur ses interventions et actions en matière de sensibilisation des entreprises, en général, et des petites, en particulier.

Cette rencontre offre aussi l’occasion de faire la lumière sur la nouvelle plateforme nationale “Moukawala Raqmya”, lancée par l’ADD en partenariat avec le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, et qui s’adresse aux très petites, petites et moyennes entreprises marocaines, en mettant à leur disposition un système d’auto-évaluation de maturité digitale permettant d’obtenir le score de maturité global.

Cette plateforme vise à sensibiliser les entreprises à l’importance de la transformation digitale et à encourager l’adoption du numérique, a-t-elle ajouté, notant qu’elle repose sur un modèle d’auto-évaluation innovant et adapté au tissu économique marocain et s’articule autour de deux types de parcours d’auto-évaluation : Parcours Express (5 min) : simple et rapide permettant d’obtenir des recommandations génériques selon le niveau de maturité digitale global, et un Parcours Complet (20 min), plus détaillé et approfondi.

Il s’agit d’un pas important dans “un processus que nous voulons franchir avec la participation de l’ensemble des acteurs du système”, a-t-elle conclu.

Organisé à l’occasion de la Journée Nationale du Commerçant (21 juin), cet événement vise à mettre en lumière le secteur du commerce, qui représente l’un des piliers de l’économie nationale, avec un focus sur le rôle moteur du commerçant en tant qu’acteur central du développement, indiquent les organisateurs.

Au menu de cette rencontre figurent une conférence sur la digitalisation du commerce, avec des interventions d’experts dans le domaine, outre l’organisation d’une exposition et de sessions de formation sur le e-commerce.