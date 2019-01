L’accord agricole, “une décision sage et responsable qui reflète l’excellence des relations Maroc-UE”

mercredi, 16 janvier, 2019 à 17:26

Strasbourg – L’adoption par le Parlement européen de l’accord agricole avec le Maroc qui précise explicitement que les produits agricoles et de pêche issus des provinces du Sud bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l’Accord d’Association est une “décision sage et responsable qui reflète l’excellence des relations entre le Royaume et l’Union européenne”, a souligné mercredi à Strasbourg, Abderrahim Atmoun, Président de la Commission parlementaire mixte (CPM) Maroc-UE, du coté marocain.

“Ce résultat a été obtenu grâce à un travail de longue haleine et une mobilisation accrue auprès de toutes les Commissions du Parlement européen concernées par l’accord agricole”, a dit M. Atmoun dans un communiqué publié à l’issue du vote.

L’adoption de cet accord, a-t-il dit, “témoigne de l’adhésion de toutes les institutions de l’Union européenne au processus de rapprochement exemplaire entre le Maroc et l’UE qui s’inscrit dans le cadre du Statut avancé”.

Cette adoption, a-t-il affirmé, “obtenue grâce à une forte mobilisation de la CPM Maroc-UE ‎auprès de toutes les commissions du Parlement européen concernées nous réjouit, ‎d’autant plus que l’accord inclut nos provinces du Sud dans les échanges commerciaux ‎entre le Maroc et l’UE”.‎

M. Atmoun a salué à cette occasion “l’implication active de tous mes collègues membres de la Commission parlementaire Mixte Maroc-UE du coté marocain, de même que toutes les composantes de la diplomatie officielle avec qui nous travaillons main dans la main pour défendre les intérêts du Royaume”.

Il a également rendu hommage aux parlementaires européens “avec qui nous avons construit une relation de confiance et qui pour la plupart ont voté cet accord”, notant que “les manœuvres persistantes de certaines parties visant à entraver l’évolution continue et sereine du partenariat stratégique qui lie le Maroc et l’UE ont ainsi pu être déjouées”.

M. Atmoun a noté que les échanges constructifs que les membres de la CPM ont eu avec leurs homologues européens, ont permis d’obtenir ce résultat.‎

“Cela conforte l’action menée par la diplomatie parlementaire, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le but de défendre les intérêts de notre Royaume et son intégrité territoriale”, a ajouté le président de la CPM, réaffirmant la volonté de poursuivre ce processus de dialogue et le renforcer davantage.

M. Atmoun a appelé, par la même occasion, à “la poursuite de cette dynamique maroco-‎européenne constructive en vue de la réalisation de tous nos objectifs et la construction ‎d’un partenariat reposant sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels ainsi que la ‎finalisation des autres accords qui lient le Royaume à son partenaire européen”.