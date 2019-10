L’ADA, l’un des acteurs majeurs de développement du secteur des dattes

vendredi, 25 octobre, 2019 à 15:53

Efroud-L’Agence de développement agricole (ADA) constitue l’un des acteurs majeurs de développement du secteur des dattes, à travers ses interventions et ses actions traduisant son rôle fondamental dans la concrétisation des ambitions stratégiques tracées pour le secteur agricole notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV).

C’est dans ce contexte qu’intervient la participation de l’ADA à la 10ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2019) qui se tient du 24 au 27 octobre à Erfoud (province d’Errachidia) sous le thème “Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne”.

L’Agence prend part à cet événement phare du secteur phoenicicole marocain à travers un stand au niveau du pole institutionnel de ce salon.

La participation de l’ADA au SIDATTES s’articule autour de trois axes principaux, a souligné le directeur général de l’Agence de développement agricole, El Mahdi Arrifi, précisant que le premier concerne la promotion des investissements dans le secteur du palmier dattier.

“L’Agence est un acteur principal dans ce domaine. Notre intervention se fait principalement à travers la mobilisation du foncier et l’accompagnement des investisseurs sur les plans surtout technique et financier pour la structuration de leurs projets”, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

M. Arrifi a fait savoir que le deuxième axe d’intervention de l’Agence concerne l’agriculture solidaire qui se trouve au centre du “Pilier II” du Plan Maroc vert, ajoutant que les actions entreprises dans ce cadre portent sur la densification et la réhabilitation des oasis.

Les projets réalisés à cet effet “sont très importants et sont orientés au bénéfice essentiellement des petits agriculteurs et producteurs au niveau des oasis”, a-t-il relevé.

“Nous travaillons sur un troisième axe qui concerne la valorisation et la commercialisation des dattes”, a poursuivi M. Arrifi, soulignant que des efforts importants ont été déployés ces dernières années en matière de construction des unités de conditionnement et des entrepôts frigorifiques au niveau de toutes les oasis du Maroc.

Le directeur général de l’ADA a indiqué que l’Agence intervient aussi auprès des coopératives et des groupements d’intérêt économique (GIE) en termes de mise à niveau et de formation dans tous les aspects concernant la qualité, la sécurité sanitaire et le packaging.

Les interventions de l’ADA au profit des coopératives et des groupements d’intérêt économique portent aussi sur l’accès aux marchés modernes de la grande distribution, aux marchés solidaires et à l’export, a précisé M. Arrifi.

Il a fait savoir, par ailleurs, que l’ADA “a mobilisé, lors du SIDATTES, une vingtaine de coopératives et de GIE pour y exposer leurs produits du terroir, dont l’huile d’argan, les plantes aromatiques ou le safran”.

M. Arrifi a souligné que le secteur des dattes est “vital” pour l’agriculture marocaine, rappelant que l’objectif de plantation de 3 millions de palmiers fixé depuis 2010 sera atteint prochainement, ajoutant que ces palmiers viendront s’ajouter aux 5 millions existant déjà dans les différentes oasis du Maroc.

Depuis sa création en 2009, l’ADA joue un rôle fondamental dans la concrétisation des ambitions stratégiques tracées pour le secteur agricole dans le cadre du Plan Maroc Vert.

L’impulsion des initiatives du PMV, la promotion et le renouvellement de l’offre Maroc, le lancement des projets concrets, l’intermédiation, le suivi et monitoring de l’implémentation et la gestion des partenariats avec les investisseurs institutionnels et sociaux, sont au cœur des missions confiées à l’ADA.

L’agence est également chargée de proposer aux autorités gouvernementales des plans d’action relatifs au soutien de l’agriculture solidaire à travers la promotion et la mise en œuvre de projets économiquement viables en vue d’améliorer le revenu des agriculteurs.

Elle veille, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la commercialisation des produits du terroir, au lancement des différents chantiers et programmes dans un objectif de développement de la chaîne de valeurs des produits du terroir marocain sur le marché national et international.