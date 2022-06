L’ADD au SIEL: Organisation d’ateliers de sensibilisation des enfants à l’usage sécurisé du digital

mardi, 14 juin, 2022 à 18:53

Casablanca – L’Agence de Développement du Digital (ADD) a organisé, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des Sports, plusieurs ateliers de sensibilisation des enfants à l’usage sécurisé du digital et de la promotion de la plateforme nationale “e-Himaya” et ce, en marge de la 27ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), tenue du 2 au 12 juin courant à Rabat.

Lors de ces ateliers, les enfants ont été initiés notamment aux principaux risques et menaces du monde virtuel, aux bonnes pratiques et aux techniques d’usage sécurisé du digital en vue de faire face à ces risques et menaces.

Ainsi, les participants à ces ateliers ont pu suivre à partir des ordinateurs mis à leur disposition, les contenus et ressources dédiés à cette catégorie de population dans la plateforme e-Himaya (www.e-himaya.gov.ma), des explications, conseils utiles, et des contenus ludiques sur les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique et de prévention des risques en ligne.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Noureddine Lasfar, le chef du département Transformation digitale de la société, au sein de l’ADD, a indiqué que ces ateliers visent à sensibiliser les enfants à l’importance de l’Internet et aux dangers qui entourent son utilisation.

Il a aussi relevé que l’Agence a lancé, avec le soutien de l’ensemble des partenaires et intervenants concernés par la protection de l’enfance au niveau national, l’initiative “Culture digitale/ protection des enfants en ligne”, visant à familiariser le public cible (enfants, parents, enseignants) avec la culture numérique, à instaurer une culture d’usage approprié du digital et à inculquer les bonnes pratiques d’information et de sensibilisation pour la protection des enfants en ligne.

Dans le cadre du Comité de coordination national de l’initiative “Culture digitale/ protection des enfants en ligne”, institué à cet effet et dont les travaux sont coordonnés par l’ADD, cette Agence joue un rôle important quant à l’initiation des usagers aux risques d’internet, la proposition des recommandations et conseils en la matière au profit des parents/tuteurs et des enseignants afin de protéger et aider les enfants en ligne, ainsi que le développement des connaissances des enfants et jeunes en la matière.

La plateforme “e-Himaya”, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative précitée, offre des contenus qui permettent de bénéficier des opportunités offertes par le digital, et également d’accompagner les parents et tuteurs pour éduquer et contrôler l’usage du digital par leurs enfants.

Selon l’ADD, il est prévu d’enrichir cette plateforme par d’autres contenus de sensibilisation autour de l’usage sécurisé du digital (sous forme de vidéos, capsules, jeux ludiques pour les enfants, activités pour les enseignants, bande dessinée, etc.), ainsi que la généralisation de l’organisation d’activités de sensibilisation et de communication.

Les enfants participant à ces ateliers de sensibilisation ont reçu des attestations d’initiation à l’usage sécurisé du digital.

Les ateliers, organisés le mercredi 8 juin, ont été marqués par la remise d’attestations aux enfants par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, qui effectuait une visite de courtoisie à l’Espace Enfant du SIEL.