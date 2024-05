L’ADD et le Crédit Agricole du Maroc s’associent pour offrir des formations et échanger les expertises

jeudi, 30 mai, 2024 à 23:40

Marrakech – L’Agence de Développement du Digital (ADD) et le Crédit Agricole du Maroc (CAM) ont signé, jeudi à Marrakech, une convention de partenariat visant à partager les expériences, offrir des formations et échanger les expertises.

Paraphé par le directeur général de l’ADD, Sidi Mohamed Drissi Melyani, et le président du Directoire du CAM, Mohamed Fikrat, lors de la deuxième édition du Gitex Africa Morocco (29-31 mai), cet accord s’inscrit dans la continuité des actions de l’ADD en faveur de la formation et la sensibilisation dans les métiers du digital, et de l’accompagnement du tissu entrepreneurial.

Cette collaboration stratégique ouvre la voie à une synergie d’idées et de ressources, confirmant ainsi la volonté des deux parties de soutenir la transformation digitale de l’économie.

Gitex Africa 2024, qui a vu la participation de plus de 1.500 exposants représentant plus de 130 pays, se positionne comme un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques.